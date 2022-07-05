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Сегодня, 14:38

Никитина не станет менять гражданство после отстранения российских спортсменов

Алексей Еремин
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Четырехкратная чемпионка Европы по скелетону Елена Никитина сообщила, что не станет менять гражданство после отстранения российских спортсменов от международных соревнований.

«Я точно не рассматриваю смену гражданства, сто процентов. Понимаю, что многие хотят сменить гражданство, так как ситуация непростая сейчас, но я точно нет. Я патриотка своей страны, таких мыслей у меня вообще не возникало», — цитирует Metaratings.ru Никитину.

29-летняя Никитина является четырехкратной бронзовой призеркой Олимпийских игр, а также четырехкратной чемпионкой Европы и обладательницей Кубка мира-2018/19.

2 марта исполком IBSF принял решение временно остановить членство Федерации бобслея России. Российские спортсмены лишились возможности выступать на соревнованиях под эгидой международной федерации.

Источник: https://metaratings.ru/news/skeletonistka-nikitina-zayavila-chto-ne-sobiraetsya-menyat-grazhdanstvo-1305304/
Елена Никитина
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