В Сочи готовы принять олимпийские соревнования по бобслею и скелетону в 2026 году

Заместитель директора Центра подготовки сборных команд России «Санки» Валентин Гетманов заявил, что Сочи успешно справится с проведением олимпийского турнира 2026 года по бобслею, скелетону и санному спорту в случае переноса соревнований по этим видам спорта из Италии в Россию.

«Олимпийская трасса в Сочи находится в очень хорошем состоянии, на ней с успехом можно проводить соревнования самого высокого уровня, включая олимпийские. Гостиничный фонд курортов «Красная Поляна» и «Роза Хутор» очень большой, никаких проблем с размещением спортсменов, тренеров, официальных лиц и болельщиков не возникнет. Но, к сожалению, в сегодняшней непростой политической обстановке России вряд ли доверят проведение олимпийского турнира. По моей информации, основным кандидатом является австрийский Инсбрук», — приводит ТАСС слова Гетманова.

16 октября глава оргкомитета зимних Олимпийских игр-2026 Джованни Малаго заявил, что соревнования по бобслею, санному спорту и скелетону на Играх 2026 года пройдут за пределами Италии. Причиной стала незавершенная реконструкция трассы Эуджено Монти — государству не удалось найти средства для реконструкции объекта. По словам Малаго, оргкомитет на данный момент занимается поиском возможных решений.

Зимняя Олимпиада 2026 года пройдет с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д'Ампеццо.