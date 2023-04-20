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Сегодня, 15:27

Скелетонистка Никитина не поедет на первый сбор команды России

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Старший тренер сборной России по скелетону Денис Алимов заявил, что бронзовый призер Олимпиады-2014 Елена Никитина возобновит тренировки в составе сборной России по скелетону не раньше, чем появится информация о допуске отечественных спортсменов на международные старты.

«Первый сбор национальной команды по скелетону начнется 22 мая на базе «Юг спорт» в Кисловодске. Это будет втягивающее тренировочное мероприятие, в Кисловодске есть отличный медицинский центр. Конечно, хотелось бы потренироваться за границей, но в связи с непростой ситуацией будем работать дома. Сейчас спортсмены проходят углубленное медицинское обследование (УМО) для того, чтобы быть допущенным на централизованный сбор. Тот же Никита Трегубов, пропустивший из-за проблем со здоровьем последний сезон, проходил УМО 14 апреля, результатов обследования у меня пока нет. Прошла УМО и Лена Никитина, не выступавшая после Олимпиады-2022. Мы с ней договорились, что она в составе сборной России пока не будет тренироваться, но как только появится информация о допуске на международные старты, то Лена присоединится к национальной команде, пройдя все предварительные отборы. Сейчас Никитина будет тренироваться в составе сборной Москвы и готовиться к осеннему Кубку России и зимней Спартакиаде сильнейших», — приводит слова Алимова ТАСС.

Напомним, что Международная федерация бобслея и скелетона временно отстранила российских спортсменов от международных стартов.

Источник: https://tass.ru/sport/17569329
Елена Никитина
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