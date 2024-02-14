Скелетонисты Тарарыченкова и Семенов взяли золото в соревновании смешанных пар на Спартакиаде 2024
Российские скелетонисты Алина Тарарыченкова и Владислав Семенов заняли первое место в соревновании смешанных пар на Всероссийской спартакиаде 2024.
Спортсмены показали результат 1 минута 53,26 секунды.
Второе место заняли Анастасия Цыганова и Даниил Романов (1.53,71). Тройку лучших замкнули Дарья Ткачева и Александр Третьяков (1.54,25).
Соревнования по санному спорту проходят в Сочи.
Всероссийская спартакиада 2024. Сочи, Красная Поляна
Скелетон. Смешанные пары
1. Алина Тарарыченкова и Владислав Семенов — 1 минута 53,26 секунды
2. Анастасия Цыганова и Даниил Романов — 1.53,71
3. Дарья Ткачева и Александр Третьяков — 1.54,25
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7 ноя 2023 11:40
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