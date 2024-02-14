Тренер Никитиной назвал бронзу скелетонистки на Олимпиаде в Сочи большим чудом

Личный тренер российской скелетонистки Елены Никитиной Денис Алимов назвал бронзовую медаль спортсменки на Олимпиаде в Сочи настоящим чудом.

«Это было большое чудо для нас всех, потому что ставили на других спортсменок — Ольгу Потылицину и Марию Орлову, которые обладали куда большим опытом, чем Никитина. Лена ворвалась в команду за полтора сезона до начала Олимпиады, бронза Игр-2014 для нее была очень большим успехом и огромной удачей. На трассу в Сочи выходила совсем молодая спортсменка, которая обладала только хорошим стартовым разгоном, а навыки отличного пилотирования у нее отсутствовали. Первый заезд у нее получился очень быстрым, что дало возможность ошибаться в трех последующих. В первом заезде она показала 2-й результат, во втором — 6-й, в третьем — 8-й, а в четвертом — только 12-й. В итоге Лене удалось стать третьей с отрывом от четвертого места всего в 0,04 секунды», — приводит слова Алимова ТАСС.

Никитина имеет на своем счету также три бронзовые медали чемпионатов мира, она четырехкратная чемпионка Европы и единственная в России обладательница Кубка мира. Осенью 2023 года Никитина заявила об уходе из спорта.