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Сегодня, 13:59

Алимов уверен, что российские скелетонисты будут бороться за медали в случае допуска на международные турниры

Алина Савинова
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Старший тренер сборной России по скелетону Денис Алимов заявил, что в случае допуска на международные турниры отечественные спортсмены будут способны на равных конкурировать с лидерами мирового скелетона.

«Никакого разочарования после окончания этого сезона у меня нет, он завершился чемпионатом страны, который прошел очень достойно. Это был первый в истории нашей основной команды невыездной сезон, что не могло не отразиться на подготовке спортсменов, которые тренировались только на одной трассе в Сочи. Тем не менее мы готовы вернуться и выступать на международных стартах, бороться там за медали», — приводит ТАСС слова Алимова.

Летом 2022 года конгресс Международной федерации бобслея и скелетона на неопределенное время отстранил российских спортсменов от участия в турнирах под своей эгидой.

Источник: https://tass.ru/sport/17338461
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