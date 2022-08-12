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Шестикратный чемпион мира по скелетону Мартинс Дукурс объявил о завершении карьеры

Иван Шитик
Корреспондент
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Мартинс Дукурс.
Фото Reuters

Шестикратный победитель чемпионатов мира по скелетону латвиец Мартинс Дукурс объявил о завершении профессиональной карьеры.

«Я принял логичное решение. За 22 года все превратилось в любимую привычку, но от такой жизни появляется усталость. Я переживал тяжелые проигрыши, громкие победы, огромное волнение и привыкал к этому снова и снова. Уже понимаю, что буду скучать по соревнованиям», — написал Дукурс в социальных сетях.

38-летний Дукурс также 12-кратный чемпион Европы и двукратный серебряный призер Олимпийских игр (2010, 2014).

Мартинс Дукурс
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