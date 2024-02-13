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Сегодня, 10:55

Владислав Семенов взял золото в скелетоне на Спартакиаде 2024

Ана Горшкова
Корреспондент
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Российский скелетонист Владислав Семенов победил на Всероссийской спартакиаде-2024 в Сочи.

Результат Семенова по итогам четырех заездов составил 3 минуты 42,84 секунды.

Серебряную медаль завоевал Александр Третьяков (3.43,01), бронзовую — Евгений Рукосуев (3.43,35).

Александр Большунов&nbsp;&mdash; одна из&nbsp;главных звезд Спартакиады-2024. Всероссийская Спартакиада сильнейших 2024: основная информация

Всероссийская спартакиада-2024. Сочи, Красная Поляна

Скелетон. Мужчины

1. Владислав Семенов — 3 минуты 42,84 секунды

2. Александр Третьяков — 3.43,01

3. Евгений Рукосуев — 3.43,35

Всероссийская Спартакиада 2024
Александр Третьяков
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