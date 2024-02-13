Владислав Семенов взял золото в скелетоне на Спартакиаде 2024
Российский скелетонист Владислав Семенов победил на Всероссийской спартакиаде-2024 в Сочи.
Результат Семенова по итогам четырех заездов составил 3 минуты 42,84 секунды.
Серебряную медаль завоевал Александр Третьяков (3.43,01), бронзовую — Евгений Рукосуев (3.43,35).
Всероссийская спартакиада-2024. Сочи, Красная Поляна
Скелетон. Мужчины
1. Владислав Семенов — 3 минуты 42,84 секунды
2. Александр Третьяков — 3.43,01
3. Евгений Рукосуев — 3.43,35
Новости
7 ноя 2023 11:40
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