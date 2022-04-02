Золотков и Серегина одержали победу на чемпионате России по шорт-треку
Никита Золотков и Елена Серегина стали победителями в забеге на 500 метров на чемпионате России по шорт-треку, который проходит в Коломне.
В мужском финале первым к финишу пришел Владимир Балбеков, но он был оштрафован судьями за толчок соперника рукой на повороте. За блокировку соперника также был оштрафован и ставший третьим Павел Ситников.
После пересмотра результатов первое место занял Никита Золотков, вторым стал Артем Козлов, третьим — Денис Орс.
У женщин первой стала Елена Серегина, серебро завоевала Софья Бойцов, бронзу — Анастасия Константинова.
Новости