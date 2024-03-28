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28 марта, 09:15

Елистратов раскрыл название своей книги, которую напишет после окончания карьеры

Микеле Антонов
Корреспондент
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Семен Елистратов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Шорт-трекист Семен Елистратов в интервью «СЭ» ответил на вопрос о своей книге. Ранее спортсмен заявлял, что напишет книгу о своей жизни после окончания карьеры.

— Вы говорили, что после окончания карьеры напишете книгу. Как бы она могла называться?

— «Жизнь», просто «Жизнь».

— Елистратова?

— Нет, никаких фамилий. Может быть, какое-то короткое слово... «Жизнь», «дорога», «любовь», посвященная, условно говоря, спорту, моему пути. То есть никакого «великий Елистратов» или еще чего-то подобного. Более того, для меня счастье в 33 года благодаря воспитанию родителей, тренера ощущать и осознавать, что я не чувствую себя ни олимпийским чемпионом, ни чемпионом мира. У меня этого нет. Я отношусь к этому абсолютно спокойно. Да, я благодарен Богу, жизни, судьбе — всем, кто в меня вкладывал силы, за то, что я смог так высоко подняться по спортивной лестнице и прикоснуться ко всем самым высоким званиям и титулам. Это часть моей карьеры, составляющая меня, которая формирует мою личность. И я иду дальше.

Сейчас у нас средний возраст команды — 20 лет. Они все молодые. Я с ними чувствую себя равным. Они учат меня новым словам: «кринж», «зашквар». Всякие песни поют. Мне с ними комфортно. Я не чувствую себя в их обществе великим. Наоборот, омолаживаюсь и тянусь к ним. Я искренне рад, что у меня нет мании величия. Более того, я себя не считал, не считаю и, наверное, не буду считать каким-то выдающимся спортсменом. Обо мне, наверное, через какое-то время что-то смогут сказать люди. Будет отлично, если скажут положительно. Скажут плохо, значит, увы. Я же не деньги, чтобы всем нравиться.

Елистратов в составе сборной России выиграл золото Олимпийских игр-2014 в Сочи в эстафете. Олимпиада в Сочи проходила с 7 по 23 февраля 2014 года.

Полностью интервью Семена Елистратова читайте на сайте «СЭ»

Семен Елистратов
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