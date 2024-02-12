Женская сборная Свердловской области победила в эстафете по шорт-треку на спартакиаде

Женская команда Свердловской области победила в эстафете по шорт-треку на спартакиаде.

Свердловская команда в составе Софьи Бойцовой, Анны Востриковой, Алены Крыловой, Анны Овчинниковой и Виктории Чумбаевой показала время 4 минуты 20,087 секунды.

Второе место заняла команда Санкт-Петербурга (4.30,119), третьей стала сборная Краснодарского края (4.33,198).

Среди мужских сборных лучшей стала команда Санкт-Петербурга.

11 февраля шорт-трекисты Екатерина Алдошкина и Семен Елистратов победили на дистанции 1000 м на Всероссийской спартакиаде сильнейших-2024.

Где смотреть и расписание трансляций Спартакиады 12 февраля.

Всероссийская Спартакиада сильнейших 2024: основная информация