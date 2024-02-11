Алдошкина и Елистратов одержали победы в шорт-треке на 1000 метров на Спартакиаде 2024
Российские шорт-трекисты Екатерина Алдошкина и Семен Елистратов победили на дистанции 1000 м на Всероссийской спартакиаде сильнейших-2024.
Результат Алдошкиной в финале — 1 минута 31,35 секунды. Серебряную медаль завоевала Алена Крылова (+0,07). Бронзовым призером стала Анна Вострикова (+0,36).
Елистратов в финале показал время 1 минута 25,19 секунды. Второе место занял Владимир Балбеков (+0,14), третье — Павел Ситников (+0,36).
Всероссийская спартакиада 2024. Челябинск
Шорт-трек. 1000 м. Финал
Женщины
1. Екатерина Алдошкина — 1 минута 31,35 секунды
2. Алена Крылова — 1.31,42
3. Анна Вострикова — 1.31,71
Мужчины
1. Семен Елистратов — 1 минута 25,19 секунды
2. Владимир Балбеков — 1.25,33
3. Павел Ситников — 1.25,55
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