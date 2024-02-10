Балбеков и Аймалетдинова завоевали золото на дистанции 500 метров на Спартакиаде 2024
Владимир Балбеков и Фаиля Аймалетдинова завоевали золото в шорт-треке на дистанции 500 метров на Всероссийской спартакиаде 2024.
У мужчин вторым стал Павел Ситников, а тройку лучших замкнул Семен Елистратов.
У девушек серебро выиграла Анна Овчинникова. Бронзовую медаль взяла Елена Серегина.
Соревнования по шорт-треку проходят в Челябинске с 9 по 12 февраля.
Всероссийская спартакиада 2024. Челябинск
Шорт-трек. 500 м.
Женщины
1. Фаиля Аймалетдинова — 44,315 секунды
2. Анна Овчинникова — 44,434
3. Елена Серегина — 44,551
Мужчины
1. Владимир Балбеков — 41,355 секунды
2. Павел Ситников — 41,525
3. Семен Елистратов — 41,666
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