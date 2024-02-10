Балбеков и Аймалетдинова завоевали золото на дистанции 500 метров на Спартакиаде 2024

Владимир Балбеков и Фаиля Аймалетдинова завоевали золото в шорт-треке на дистанции 500 метров на Всероссийской спартакиаде 2024.

У мужчин вторым стал Павел Ситников, а тройку лучших замкнул Семен Елистратов.

У девушек серебро выиграла Анна Овчинникова. Бронзовую медаль взяла Елена Серегина.

Соревнования по шорт-треку проходят в Челябинске с 9 по 12 февраля.

Всероссийская спартакиада 2024. Челябинск

Шорт-трек. 500 м.

Женщины

1. Фаиля Аймалетдинова — 44,315 секунды

2. Анна Овчинникова — 44,434

3. Елена Серегина — 44,551

Мужчины

1. Владимир Балбеков — 41,355 секунды

2. Павел Ситников — 41,525

3. Семен Елистратов — 41,666