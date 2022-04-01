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Сегодня, 17:47

Ефременкова и Николаев стали чемпионами России по шорт-треку

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Екатерина Ефременкова выиграла чемпионат России по шорт-треку на дистанции 1500 метров. Представительница Челябинской области показала результат 2 минуты 24,719 секунды.

Второй стала Анна Вострикова, которая представляет Свердловскую и Ярославскую области (2.25,098). Третья — Анна Матвеева из Челябинской области (2.26,000).

Среди мужчин победу одержал Даниил Николаев (Ярославская область) — 2 минуты 28,938 секунды. Вторым стал Константин Ивлиев (Москва, 2.29,791), третьим — Алексей Симакин (Москва, 2.30,995).

Соревнования в подмосковной Коломне завершатся 3 апреля.

Екатерина Ефременкова
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