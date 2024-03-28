Елистратов рассказал, что обменивается сердечками с иностранными спортсменами

Шорт-трекист Семен Елистратов в интервью «СЭ» объяснил, почему иностранные спортсмены не ждут россиян на международных стартах.

— Вы говорили, что на международной арене нас не ждут. На основании чего вы так думаете?

— Я же смотрю соревнования, вижу, как искренне радуются спортсмены, когда выигрывают. Я тоже искренне за них радуюсь. Смотрю все международные старты, всех ребят знаю. Со многими тренировался.

— А общение какое у вас?

— Отличное! Я поздравляю с победами, друг другу сердечки отправляем. Но, если вы подойдете к какому-то иностранному спортсмену с вопросом о том, не хватает ли им спортсменов из Российской Федерации, думаю, что никто не ответит: «Да, нам не хватает россиян». Я говорю это искренне. Мои слова абсолютно не политизированы.

Когда был ковидный сезон, у нас состоялся чемпионат мира. Многие страны не приехали. Тогда ребята стали чемпионами мира. Но сейчас не вспоминают, что не было корейцев, китайцев. Его выиграли условно спортсмены из Канады, и это никого не тревожило. И сейчас точно такая же ситуация.

Елистратов в составе сборной России выиграл золото Олимпийских игр-2014 в Сочи в эстафете. Олимпиада в Сочи проходила с 7 по 23 февраля 2014 года.

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