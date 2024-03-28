Елистратов: «Смертин хочет пробежать 250 км через Сахару? Удачи ему!»

Шорт-трекист Семен Елистратов в интервью «СЭ» высказался о первом в России гала-шоу.

— Впервые в России было проведено такое гала-шоу. Все ли вам понравилось?

— Да, все супер. Главное, чтобы это стало традицией, масштабировалось и развивалось. Хочется, чтобы появлялись еще какие-то новые идеи. Такое в первый раз. Все супер, все понравилось.

— Как вам посещаемость? Много людей в течение нескольких часов наблюдали за ходом шоу.

— Хочется, конечно, сразу весь стадион собрать. Но тоже было неплохо. Спасибо болельщикам, зрителям — всем, кто пришел болеть за нас. Мы старались.

— На лед вышли Борзаковский и Смертин. Как вам их техника?

— Это вообще две легенды! Я с ними сфотографировался, когда увидел вблизи. Сказал им: «Ого! Парни, привет. Вы что тут делаете?» Они ответили, что пришли поддержать нас, а также зарубиться в гонке на коньках. Классные ребята, спасибо им.

— Тот же Смертин хочет пробежать на юбилей 250 км через Сахару.

— Удачи ему!

Елистратов в составе сборной России выиграл золото Олимпийских игр-2014 в Сочи в эстафете. Олимпиада в Сочи проходила с 7 по 23 февраля 2014 года.