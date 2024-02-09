Шорт-трекист Балбеков одержал победу на Всероссийской спартакиаде 2024, Елистратов — второй
Российский шорт-трекист Владимир Балбеков выиграл золотую медаль на дистанции 1500 м на Всероссийской спартакиаде сильнейших-2024.
Второе место занял Семен Елистратов. Третьим стал Максим Шевелев.
Сегодня, 9 февраля, также пройдет 1/4 финала смешанной эстафеты. 10 февраля мужчины будут соревноваться за медали на дистанции 500 м.
Всероссийская спартакиада 2024. Челябинск
Шорт-трек. 1500 м. Мужчины
1. Владимир Балбеков
2. Семен Елистратов
3. Максим Шевелев
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