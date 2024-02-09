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9 февраля, 13:52

Шорт-трекист Балбеков одержал победу на Всероссийской спартакиаде 2024, Елистратов — второй

Ана Горшкова
Корреспондент
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Российский шорт-трекист Владимир Балбеков выиграл золотую медаль на дистанции 1500 м на Всероссийской спартакиаде сильнейших-2024.

Второе место занял Семен Елистратов. Третьим стал Максим Шевелев.

Сегодня, 9 февраля, также пройдет 1/4 финала смешанной эстафеты. 10 февраля мужчины будут соревноваться за медали на дистанции 500 м.

Александр Большунов&nbsp;&mdash; одна из&nbsp;главных звезд Спартакиады-2024. Всероссийская Спартакиада сильнейших 2024: основная информация

Всероссийская спартакиада 2024. Челябинск

Шорт-трек. 1500 м. Мужчины

1. Владимир Балбеков

2. Семен Елистратов

3. Максим Шевелев

Всероссийская Спартакиада 2024
Семен Елистратов
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