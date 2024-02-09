Алдошкина одержала победу в шорт-треке на Всероссийской спартакиаде 2024
Российская шорт-трекистка Екатерина Алдошкина победила на дистанции 1500 м на Всероссийской спартакиаде сильнейших-2024.
Серебряную медаль завоевала Анна Матвеева. Бронзовым призером стала Елена Серегина.
9 февраля также пройдет 1/4 финала смешанной эстафеты. 10 февраля женщины будут соревноваться за медали на дистанции 500 м.
Всероссийская спартакиада 2024. Челябинск
Шорт-трек. 1500 м. Женщины
1. Екатерина Алдошкина
2. Анна Матвеева
3. Елена Серегина
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