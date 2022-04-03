Ефременкова и Балбеков стали чемпионами России по шорт-треку на дистанции 1 000 метров

Екатерина Ефременкова, представляющая Челябинскую область, победила на дистанции 1 000 метров в заключительный день чемпионата России по шорт-треку в Коломне.

Второй стала представительница Челябинской области Анна Матвеева. Третье место заняла Елена Серегина из Ярославской области.

У мужчин в этой же дисциплине победу одержал Владимир Балбеков из Санкт-Петербурга, вторым стал Александр Шульгинов из Московской области, третьим — Сергей Милованов из Санкт-Петербурга.

Ефременкова завоевала третью золотую медаль на чемпионате России в Коломне, ранее победив в эстафете и на дистанции 1 500 метров.