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Сегодня, 18:10

Ефременкова и Балбеков стали чемпионами России по шорт-треку на дистанции 1 000 метров

Иван Шитик
Корреспондент
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Екатерина Ефременкова, представляющая Челябинскую область, победила на дистанции 1 000 метров в заключительный день чемпионата России по шорт-треку в Коломне.

Второй стала представительница Челябинской области Анна Матвеева. Третье место заняла Елена Серегина из Ярославской области.

У мужчин в этой же дисциплине победу одержал Владимир Балбеков из Санкт-Петербурга, вторым стал Александр Шульгинов из Московской области, третьим — Сергей Милованов из Санкт-Петербурга.

Ефременкова завоевала третью золотую медаль на чемпионате России в Коломне, ранее победив в эстафете и на дистанции 1 500 метров.

Источник: https://tass.ru/sport/14267745
Екатерина Ефременкова
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