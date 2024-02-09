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9 февраля, 09:20

Шорт-трек на Спартакиаде: расписание и трансляции соревнований 9 февраля

9 февраля пройдут соревнования по шорт-треку на Спартакиаде
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
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Конькобежец Денис Айрапетян.
Денис Айрапетян.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

9 февраля в Челябинске пройдут соревнования по шорт-треку в рамках II Всероссийской Спартакиады по зимним видам спорта среди сильнейших спортсменов 2024 года. Мужчины и женщины выступят на дистанции 1500 метров, а также примут участие в смешанной эстафете.

Смотреть в прямом эфире и бесплатно видеотрансляции соревнований по шорт-треку 9 февраля можно будет в официальном сообществе Всероссийской Спартакиады в соцсети «ВКонтакте».

Расписание соревнований по шорт-треку на Спартакиаде 9 февраля

  • 10.02. Шорт-трек: 1500 м, женщины, четвертьфинал
  • 10.52. Шорт-трек: 1500 м, мужчины, четвертьфинал
  • 11.27. Шорт-трек: 1500 м, женщины, полуфинал 1
  • 11.57. Шорт-трек: 1500 м, женщины, полуфинал 2
  • 12.37. Шорт-трек: 1500 м, мужчины, полуфинал 1
  • 12.52. Шорт-трек: 1500 м, мужчины, полуфинал 2
  • 13.32. Шорт-трек: 1500 м, женщины, финал
  • 13.46. Шорт-трек: 1500 м, мужчины, финал
  • 14.30. Шорт-трек: смешанная эстафета, четвертьфинал

В общей сложности на Всероссийской Спартакиаде будет разыграно 107 комплектов наград. Она завершится 18 февраля.

Всероссийская Спартакиада сильнейших 2024: основная информация

Всероссийская Спартакиада 2024
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