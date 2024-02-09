Шорт-трек на Спартакиаде: расписание и трансляции соревнований 9 февраля
9 февраля пройдут соревнования по шорт-треку на Спартакиаде
9 февраля в Челябинске пройдут соревнования по шорт-треку в рамках II Всероссийской Спартакиады по зимним видам спорта среди сильнейших спортсменов 2024 года. Мужчины и женщины выступят на дистанции 1500 метров, а также примут участие в смешанной эстафете.
Смотреть в прямом эфире и бесплатно видеотрансляции соревнований по шорт-треку 9 февраля можно будет в официальном сообществе Всероссийской Спартакиады в соцсети «ВКонтакте».
Расписание соревнований по шорт-треку на Спартакиаде 9 февраля
- 10.02. Шорт-трек: 1500 м, женщины, четвертьфинал
- 10.52. Шорт-трек: 1500 м, мужчины, четвертьфинал
- 11.27. Шорт-трек: 1500 м, женщины, полуфинал 1
- 11.57. Шорт-трек: 1500 м, женщины, полуфинал 2
- 12.37. Шорт-трек: 1500 м, мужчины, полуфинал 1
- 12.52. Шорт-трек: 1500 м, мужчины, полуфинал 2
- 13.32. Шорт-трек: 1500 м, женщины, финал
- 13.46. Шорт-трек: 1500 м, мужчины, финал
- 14.30. Шорт-трек: смешанная эстафета, четвертьфинал
В общей сложности на Всероссийской Спартакиаде будет разыграно 107 комплектов наград. Она завершится 18 февраля.
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