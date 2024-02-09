Шорт-трек на Спартакиаде: расписание и трансляции соревнований 9 февраля

9 февраля в Челябинске пройдут соревнования по шорт-треку в рамках II Всероссийской Спартакиады по зимним видам спорта среди сильнейших спортсменов 2024 года. Мужчины и женщины выступят на дистанции 1500 метров, а также примут участие в смешанной эстафете.

Смотреть в прямом эфире и бесплатно видеотрансляции соревнований по шорт-треку 9 февраля можно будет в официальном сообществе Всероссийской Спартакиады в соцсети «ВКонтакте».

Расписание соревнований по шорт-треку на Спартакиаде 9 февраля

10.02. Шорт-трек: 1500 м, женщины, четвертьфинал

10.52. Шорт-трек: 1500 м, мужчины, четвертьфинал

11.27. Шорт-трек: 1500 м, женщины, полуфинал 1

11.57. Шорт-трек: 1500 м, женщины, полуфинал 2

12.37. Шорт-трек: 1500 м, мужчины, полуфинал 1

12.52. Шорт-трек: 1500 м, мужчины, полуфинал 2

13.32. Шорт-трек: 1500 м, женщины, финал

13.46. Шорт-трек: 1500 м, мужчины, финал

14.30. Шорт-трек: смешанная эстафета, четвертьфинал

В общей сложности на Всероссийской Спартакиаде будет разыграно 107 комплектов наград. Она завершится 18 февраля.

Всероссийская Спартакиада сильнейших 2024: основная информация