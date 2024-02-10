Шорт-трек на Спартакиаде 10 февраля: расписание и трансляция

Соревнования на 500 метров по шорт-треку пройдут в субботу, 10 февраля, в Челябинске в рамках II Всероссийской Спартакиады сильнейших спортсменов 2024 года. Мужчины и женщины выступят на дистанции 500 метров. Турнир пройдет на арене «Уральская молния».

Смотреть в прямом эфире и бесплатно видеотрансляции соревнований по шорт-треку можно будет в официальном сообществе Всероссийской Спартакиады в соцсети «ВКонтакте», а также на телеканале «Спортивный» в Триколоре.

Расписание соревнований по шорт-треку на Спартакиаде 9 февраля

10.02. Шорт-трек: 500 м, женщины, предварительные забеги. Челябинск

10.47. Шорт-трек: 500 м, мужчины, предварительные забеги. Челябинск

11.32. Шорт-трек: 500 м, женщины, четвертьфинал 1. Челябинск

11.44. Шорт-трек: 500 м, женщины, четвертьфинал 2. Челябинск

12.11. Шорт-трек: 500 м, мужчины, четвертьфинал 1. Челябинск

12.29. Шорт-трек: 500 м, мужчины, четвертьфинал 2. Челябинск

13.02. Шорт-трек: 500 м, женщины, полуфинал 1. Челябинск

13.08. Шорт-трек: 500 м, мужчины, полуфинал 1. Челябинск

13.14. Шорт-трек: 500 м, женщины, полуфинал 2. Челябинск

13.20. Шорт-трек: 500 м, мужчины, полуфинал 2. Челябинск

13.41. Шорт-трек: 500 м, женщины, финал. Челябинск

13.49. Шорт-трек: 500 м, мужчины, финал. Челябинск

14.27. Шорт-трек. Смешанная эстафета, 4 х 500 м, полуфинал. Челябинск

Время начала соревнований — московское.

Основная информация о II Всероссийской спартакиаде между субъектами РФ по зимним видам спорта среди сильнейших спортсменов 2024 года доступна в материале на сайте «СЭ».

Всероссийская спартакиада сильнейших 2024: основная информация