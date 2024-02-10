Елистратов заявил, что его участие в Олимпиаде зависит от условий допуска

Семен Елистратов, который занял третье место на Всероссийской спартакиаде по зимним видам спорта среди сильнейших спортсменов на дистанции 500 м по шорт-треку, хотел бы выступить на Олимпиаде-2026.

«Никто не знает, буду ли я выступать на Олимпиаде-2026, так как все в мире меняется. Если у меня будет такая возможность, если не будет условий, которые противоречат народу в моей стране, противоречат Министерству спорта РФ, олимпийскому комитету, государству, то приму участие. Хотелось бы побороться за пьедестал почета», — приводит слова Елистратова ТАСС.

8 декабря Международный олимпийский комитет (МОК) допустил российских и белорусских спортсменов к участию в Олимпийских играх в Париже в нейтральном статусе. При этом спортсмены не будут допущены ни к каким командным соревнованиям.