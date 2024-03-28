Елистратов — о международных соревнованиях: «Если кто-то говорит, что без нас там все рухнуло, все, ужас... Нет, ребята»

Шорт-трекист Семен Елистратов в интервью «СЭ» высказался об уровне международных соревнований в отсутствие российских спортсменов.

«Очень люблю наших иностранных коллег, хорошо к ним отношусь. Но их не беспокоит отсутствие на международной арене россиян, это нужно принять как данность. Это не хорошо и не плохо. Просто если кто-то говорит, что без нас там все рухнуло, все, ужас... Нет, ребята. Я сейчас смотрел соревнования по шорт-треку. 16 тысяч человек на стадионе! Невероятное шоу, такого никогда не было. Просто смотрел весь чемпионат мира с открытым ртом!» — сказал Елистратов «СЭ».

Елистратов в составе сборной России выиграл золото Олимпийских игр-2014 в Сочи в эстафете. Олимпиада в Сочи проходила с 7 по 23 февраля 2014 года.

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