Елистратов рассказал, что поддерживает отношения с Виктором Аном

Российский шорт-трекист Семен Елистратов рассказа об отношениях с Виктором Аном.

«Я поддерживаю связь со всеми партнерами по команде. С Русланом я периодически пересекаюсь, с Володей постоянно. Вите я всегда могу что-то написать, поздравить с днем рождения, с другими праздниками. У нас нормальные человеческие взаимоотношения», — цитирует Елистратова ТАСС.

Елистратов и Ан в составе сборной России выиграл золото Олимпийских игр-2014 в Сочи в эстафете. Олимпиада в Сочи проходила с 7 по 23 февраля 2014 года.