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14 февраля, 13:45

Елистратов рассказал, что поддерживает отношения с Виктором Аном

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Российский шорт-трекист Семен Елистратов рассказа об отношениях с Виктором Аном.

«Я поддерживаю связь со всеми партнерами по команде. С Русланом я периодически пересекаюсь, с Володей постоянно. Вите я всегда могу что-то написать, поздравить с днем рождения, с другими праздниками. У нас нормальные человеческие взаимоотношения», — цитирует Елистратова ТАСС.

Елистратов и Ан в составе сборной России выиграл золото Олимпийских игр-2014 в Сочи в эстафете. Олимпиада в Сочи проходила с 7 по 23 февраля 2014 года.

Источник: ТАСС
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