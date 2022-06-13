Шорт-трекистка Просвирнова пропустит предстоящий сезон

Призер чемпионатов мира по шорт-треку Софья Просвирнова объявила, что пропустит предстоящий сезон.

«Сложно писать этот пост и я даже не знаю с чего начать... Наверное, с самого основного. Я приняла решение о пропуске сезона-22/23.

После Олимпийских игр был очень долгий и мучительный период принятия решения о завершении карьеры.

Дело в том, что сезон-21/22 сложился для меня очень тяжело психологически.

Я перестала получать удовольствие от тренировок, выход на забеги для меня был пыткой, страх о провале на ОИ и сложности во взаимопонимание с тренерами. Несмотря на это, на тренировках я выкладывалась на все 100 и шла к своей цели, но, к сожалению, все это вылилось в тот результат, которого я так боялась. Плюс нервный срыв при подготовке к чемпионату мира.

После долгого перерыва пришло осознание, что расставаться с профессиональной карьерой я не хочу, хотя после Олимпиады была уверенность, что это неизбежно.

Принятие решения о пропуске сезона имело много факторов.

Я нацелено готовлюсь к сезону 23/24 и искренне верю, что это поможет мне вернуться в спорт сильнее. Я также очень надеюсь, что к этому времени я смогу представлять Россию на международной арене», — написала спортсменка в социальных сетях.

Российская шорт-трекистка эмоционально переживала свое неудачное выступление на Олимпийских играх-2022 в Пекине. В двух индивидуальных гонках Софья получила две дисквалификации, после чего не сумела пробиться в финал с командой в эстафете.