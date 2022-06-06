Елистратов надеется, что конгресс ISU допустит россиян до международных стартов

Олимпийский чемпион 2014 года по шорт-треку Семен Елистратов надеется, что на конгрессе Международного союза конькобежцев (ISU) будет принято решение о допуске россиян до международных стартов, поскольку спортсменам очень важна мировая практика.

«Я последние два с половиной года тренировался по индивидуальному плану и до сих пор продолжаю по нему готовиться. Сейчас мы ждем от ISU решения — допустят нас до международных стартов или не допустят, — сказал Елистратов ТАСС. — Уже от этого будем отталкиваться, где у нас будут сборы и первые соревнования. Конечно, я слежу за конгрессом ISU, надеюсь, у нас есть шанс на выступление на международных соревнованиях, мировая практика — это очень важно».

В понедельник в Пхукете стартовал конгресс Международного союза конькобежцев (ISU). Среди прочих на конгрессе будет поднят вопрос об участии российских и белорусских спортсменов в стартах ISU. Члены конгресса в понедельник тайно проголосовали против предложения украинской делегации не допускать россиян и белорусов к участию в конгрессе и выборах на посты в ISU. Работа конгресса ISU в Пхукете завершится 10 июня.

1 марта ISU отстранил российских и белорусских спортсменов от всех соревнований под эгидой организации.