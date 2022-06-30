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Сегодня, 10:56

Шорт-трекист Ивлиев пока не будет переходить на ботинки российского производства

Виктория Кравченко
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Серебряный призер Олимпиады 2022 года по шорт-треку Константин Ивлиев заявил, что пока не собирается переходить на ботинки российского производства.

«Пока не собираюсь на наши переходить. У меня есть запасные пары [ботинок американской фирмы] Marchese, остаюсь на них», — цитирует Ивлиева ТАСС.

Спортсмен рассказал, что получать новые ботинки из-за рубежа стало сложнее.

«Время покажет. Сейчас, я думаю, это проблема», — добавил Ивлиев.

21-летний Ивлев является серебряным призером Олимпиад на дистанции 500 м и чемпионом Европы 2021 года в этом же виде программы.

Константин Ивлиев
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