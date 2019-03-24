Женская сборная России выиграла чемпионат Европы в стрельбе из винтовки

Женская сборная России завоевала золото чемпионата Европы в стрельбе из винтовки с 10 м. В финале россиянки победили Италию. Бронзу завоевала Румыния, одолевшая Австрию.

Российскую команду в турнире представляли Юлия Каримова, Анастасия Галашина и Дарья Вдовина.

Мужская сборная России завоевала бронзовую медаль в стрельбе из пистолета с 10 метров в командном турнире. В матче за третье место россияне победили Сербию. Золото завоевала Италия, победившая в финале Украину.

Россияне выступали в составе Артема Черноусова, Вадима Мухаметьянова и Николая Килина.