Олимпийская чемпионка Бацарашкина рассказала Урганту про проблемы со «стволом»

Олимпийская чемпионка по пулевой стрельбе Виталина Бацарашкина в эфире программы «Вечерний Ургант» на Первом канале рассказала телеведущему Ивану Урганту, почему она не носит с собой оружие.

«Пистолет? Нельзя, — сказала спортсменка. — Потому что существуют правила перевозки, документы на разрешение. Я не могу просто так взять ствол и куда-то повезти. Когда я куда-то еду, я сдаю его в оружейную комнату. У меня кейс с четырьмя пистолетами».

Также Бацарашкина рассказала, какие пистолеты у нее есть.

«Две пневматики и MK2, — отметила она. — Из одного я стреляю, а другой у меня запасной. Правила соревнований дают тебе только минуту на устранение поломки оружия. За минуту ты ничего не успеешь сделать, поэтому просто меняешь оружие и стреляешь дальше».

24-летняя Бацарашкина — двукратная олимпийская чемпионка и двукратный серебряный призер Олимпиады, чемпионка мира и Европейских игр.