Рекордсменка Олимпиад Салуквадзе пожаловалась, что ей не дают визу в Россию

52-летняя грузинская спортсменка Нино Салуквадзе, которая выступает в стрельбе из пистолета, сказала, что она не смогла получить визу в Россию.

«Бываю ли я в России? К сожалению, не бываю, — цитирует спортсменку РИА «Новости». — Трудно визу вашу получить. Вам-то к нам можно без визы, а мне к вам нет. Пустите меня в Россию! Я приеду. И нет проблем.

Президент нашей международной федерации из России (Владимир Лисин — прим. «СЭ»), в следующем году будет чемпионат Европы, потом мира в Москве. Очень много помощи от них (международной федерации) идет к нам, я всегда это говорю. В прошлом году у нас построили базу, а оборудование прислали из России».

Салуквадзе установила новый рекорд Олимпиад. Для 52-летней грузинки это девятые Игры в карьере, что стало рекордом среди женщин на ОИ. Она опередила Йозефу Идем (гребля на байдарках и каноэ, ФРГ/Италия) и канадку Лесли Томпсон (академическая гребля).

На счету Салуквадзе золотая и серебряная медали Олимпиады-1988 в Сеуле, также бронза Олимпиады-2008 в Пекине.