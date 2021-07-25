Олимпийская чемпионка Токио-2020 в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров Виталина Бацарашкина рассказала о необычной тренировке, придуманной иностранным тренером.

«У нас был иностранный тренер. Получилась одна веселая тренировка. Попросил отдать ключи от кейсов. Тренеры взяли из них все барахло и попрятали в тире. А при входе еще и поставили стол, который нужно перелезть. Нам дали пять минут, чтобы найти все вещи и сделать десять выстрелов. Я успела за две с половиной минуты», — сказала Бацарашкина.

Золото Бацарашкиной стало первым для России на Олимпиаде в Токио. 24-летняя спортсменка набрала 240,3 очка и установила новый олимпийский рекорд.