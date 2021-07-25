В Кремле отреагировали на первое олимпийское золото России на Играх в Токио

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков поздравил Виталину Бацарашкину с золотой медалью на Олимпиаде в Токио.

«Радуемся вместе со всеми россиянами! Поздравляем олимпийскую чемпионку», — цитирует РБК Пескова.

Сегодня, 25 июля Бацарашкина завоевала золотую медаль в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров. Золото Бацарашкиной стало первым для России на Олимпиаде в Токио. 24-летняя спортсменка набрала 240,3 очка и установила новый олимпийский рекорд.