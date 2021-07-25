Олимпиада
Токио-2020
Другие виды спорта
Стрельба
Новости
Медальный зачет Календарь Статьи Видео Фото
Все материалы
Tokyo 2020
Новости   //    Олимпиада   //    Токио-2020   //    Стрельба

В Кремле отреагировали на первое олимпийское золото России на Играх в Токио

11:36
Виталина Бацарашкина (в центре). Фото Reuters
Виталина Бацарашкина (в центре). Фото Reuters
Теги:

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков поздравил Виталину Бацарашкину с золотой медалью на Олимпиаде в Токио.

«Радуемся вместе со всеми россиянами! Поздравляем олимпийскую чемпионку», — цитирует РБК Пескова.

Сегодня, 25 июля Бацарашкина завоевала золотую медаль в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров. Золото Бацарашкиной стало первым для России на Олимпиаде в Токио. 24-летняя спортсменка набрала 240,3 очка и установила новый олимпийский рекорд.

Дополнительная информация:

https://sportrbc.ru/news/60fd1dd39a7947590ba7112a?from=newsfeed

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Торопцев все материалы автора

Читайте также

Женская сборная России по стрельбе из лука вышла в финал Олимпиады в Токио
Андрей Рублев — Кеи Нисикори: где смотреть трансляцию матча, во сколько начало
«Заводились и начинали драться — тренеры разнимали». Самая красивая дзюдоистка Олимпиады: агрессия, блинчики, правила жизни
«Это русский Тупак. Передам твой трек своим черным братьям». Тактаров на Hardcore — как Жириновский в Думе
«Прямо сейчас я никто. Чернорабочий, который хочет выиграть медальку». Вяхирева забыла про золото Рио и думает только о Токио
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх — новости, результаты, медали, главные события