В Кремле отреагировали на первое олимпийское золото России на Играх в Токио
11:36
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков поздравил Виталину Бацарашкину с золотой медалью на Олимпиаде в Токио.
«Радуемся вместе со всеми россиянами! Поздравляем олимпийскую чемпионку», — цитирует РБК Пескова.
Сегодня, 25 июля Бацарашкина завоевала золотую медаль в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров. Золото Бацарашкиной стало первым для России на Олимпиаде в Токио. 24-летняя спортсменка набрала 240,3 очка и установила новый олимпийский рекорд.
Дополнительная информация:
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Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх — новости, результаты, медали, главные события
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