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Бацарашкина: «Пока не приходит осознание, что я сделала что-то великое»

14:41

Олимпийская чемпионка Токио-2020 в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров Виталина Бацарашкина рассказала, что ее фамилию часто коверкают.

«Мне по-разному коверкали фамилию. Как-то захожу на медицинское обследование, а врач спрашивает: «Бацарашвили?» — сказала спортсменка.

Также Виталина отметила, что хотела бы сыграть свадьбу в ближайшие полгода и поделилась впечатлениями от победы на Олимпиаде.

«Я уже шутила, что не хотела свадьбу, даже обмолвилась, что сыграю ее после Олимпиады. Надеюсь, в эти полгода найдется время.

Пока не приходит осознание, что я сделала что-то великое. И это не предел возможного, я показывала и более сильный результат. Надеюсь, хватит эмоций на оставшиеся виды. Тем более у нас эмоций быть не должно".

24-летняя спортсменка набрала 240,3 очка и установила новый олимпийский рекорд.

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