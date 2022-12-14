Самому старому из наших олимпийских чемпионов исполнилось 100 лет. Это национальный рекорд

Российский стрелок Василий Борисов выигрывал еще в Мельбурне-1956 — он второй в списке патриархов среди всех олимпиоников мира и первый среди мужчин

Многократному призеру всевозможных соревнований по стрельбе из винтовки исполнилось 100 лет. В честь Василия Борисова в МГИМО прошли соревнования на тренажере СКАТТ. Советский спортсмен является вторым самым возрастным ныне живущим олимпийским чемпионом в мире — старше него только венгерская гимнастка Агнеш Келети. «СЭ» вспоминает самых возрастных спортсменов в мировой истории.

Василий Борисов

Олимпийский чемпион Василий Борисов выступал с 7,62-мм винтовкой «Зенит» или 5,6-мм «Стрела». За свою карьеру советский спортсмен становился многократным чемпионом и рекордсменом мира, Европы и СССР. Он также окончил Высшую школу при ГЦОЛИФК и после завершения выступлений на соревнованиях тренировал спортсменов в спортивном обществе «Динамо».

Свою главную победу он одержал на Олимпиаде-1956 в Мельбурне, выиграв в стрельбе из крупнокалиберной винтовки из трех положений с 300 метров. Кроме того, на его счету серебро Мельбурна и бронза Рима-1960. Вообще, Василий Федорович — настоящий рекордсмен с огромным количеством наград. Он — заслуженный мастер спорта СССР, в копилке которого — медали Олимпийских игр, чемпионатов мира и Европы. В 1957 году он был награжден орденом Трудового Красного Знамени.

Также Борисов — самый возрастной олимпийский чемпион и призер в истории СССР и России. Так что для нашей страны он уже один из самых уникальных спортсменов.

Агнеш Келети

Пятикратная олимпийская чемпионка родилась 9 января 1921 года. Она начала заниматься гимнастикой в 4 года, а свой первый национальный титул завоевала, когда ей было 16. За свою карьеру Келети становилась многократным победителем первенства Венгрии, выигрывала чемпионат мира. На ее счету золото Олимпиад 1952 и 1956 годов.

По окончании карьеры она работала инструктором по физическому воспитанию. В 2002 году спортсменку включили во Всемирный зал славы гимнастики. А в 2017-м присудили государственную премию Израиля. И хоть профессиональный спорт в жизни спортсменки был давно, рекорды она ставит до сих пор.

Венгерка Келети — старейшая в истории спортсменка, которая завоевывала более одной медали на Олимпиаде. А в июле 2022 года она установила рекорд по продолжительности жизни для олимпийских чемпионок — 101 год и 180 дней.

Юрий Авербах

Международный гроссмейстер из России также сумел дожить до 100-летнего юбилея. И при этом Юрий Авербах пережил ковидный госпиталь и реанимацию. Деятель российского и международного шахматного движения в феврале 2022 года отметил сотый день рождения.

Он увлекся этим видом спорта еще в возрасте трех лет, а начал играть уже в 7. За свою профессиональную карьеру Юрий Львович стал настоящим шахматным теоретиком — написал несколько книг. Авербах также много лет являлся членом исполкома ФИДЕ и председателем федерации СССР.

Он был старейшим в мире гроссмейстером, однако в мае 2022 года Юрия не стало. «До последних дней Авербах по-прежнему много работал, продолжал служить любимому искусству, которому посвятил всю жизнь», — говорилось в заявлении ФШР.

Лидия Видеман

Первая в истории олимпийская чемпионка в лыжных гонках также сумела стать одной из спортсменок-долгожительниц. Видеман родилась 17 мая 1920 года и прожила достаточно долгую жизнь, успев оставить след в истории спорта.

Пиком карьеры Видеман стала Олимпиада в 1952 году в Осло. На тот момент финская спортсменка считалась сильнейшей лыжницей в мире. На тех играх она ожидаемо одержала победу, опередив ближайшую соперницу на целых 59 секунд. Сразу после триумфа в Осло Лидия завершила карьеру.

Лыжница сумела поставить несколько рекордов уже в преклонном возрасте. На протяжении почти трех лет — до своей смерти в 2019 году — Видеман являлась старейшей живущей олимпийской чемпионкой (среди женщин и мужчин). Также она вошла в топ-20 выдающихся спортсменов, проживших долгую жизнь.