Россиянин потерял пост во главе Международной федерации стрельбы. Лисин проиграл выборы итальянцу

Осталось всего три руководителя международных федераций, представляющих нашу страну.

Владимир Лисин не смог переизбраться на пост президента Международной федерации спортивной стрельбы (ISSF), который он занимал с ноября 2018 года. Победу одержал многолетний вице-президент организации Лучано Росси. За итальянца проголосовало 136 делегатов, за российского бизнесмена — 127. Отметим, что четыре года назад между ними также была плотная борьба и тогда председатель совета директоров Новолипецкого металлургического комбината победил с перевесом в четыре голоса (148/144).

Представлял не только Россию, но и Кипр

Таким образом, во главе международных спортивных федераций остаются только три россиянина: Аркадий Дворкович (Международная шахматная федерация), Василий Шестаков (Международная федерация самбо) и Умар Кремлев (Международная боксерская ассоциация). Ранее Алишер Усманов (Международная федерация фехтования), Борис Скрынник (Международная федерация хоккея с мячом) и Олег Матыцин (Международная федерация студенческого спорта) были вынуждены приостановить свои полномочия.

Генеральная ассамблея ISSF проходила в египетском Шарм-эш-Шейхе. Шансы Владимира Лисина на переизбрание оценивались довольно высоко. Он вкладывал много личных средств в федерацию, на выборах представлял не только Россию, но и Кипр, а также четко выполнял все рекомендации МОК по отстранению российских спортсменов от международных стартов после начала СВО. То есть в глазах западных делегатов показал свою нейтральность.

Напомним, что эта позиция многим пришлась не по душе: «У нас есть руководители международных федераций, которые решили не защищать интересы российских спортсменов, — говорил в интервью «СЭ» министр спорта РФ Олег Матыцин. — С юридической точки зрения, наверное, они сделали все в соответствии с уставами и регламентами. Но с точки зрения этики их позиция должна была быть более сдержанной. Они баллотировались на эти посты как представители России. Так что вызывает много вопросов их позиция в отношении защиты наших спортсменов. Приоритетом должна быть защита базовых олимпийских принципов и единства спорта, в том числе недопущение политизации спорта и дискриминации спортсменов. А личные интересы и перспективы дальнейшего пребывания в качестве руководителя международной федерации, на мой взгляд, должны были отойти на второй план».

Владимир Лисин. Никита Успенский, Фото архив «СЭ»

Чемпион Италии по стрельбе

Матыцин говорил об Аркадии Дворковиче и Владимире Лисине. В начале августа Дворкович уверенно переизбрался на пост главы ФИДЕ еще на четыре года. Из 179 делегатов за россиянина было отдано 157 голосов, за его соперника украинского гроссмейстера Андрея Баришпольца — 16 (один голос был признан недействительным, пять делегатов воздержались). А вот Лисин, который считается одним из самых богатых людей в России (на начало ноября Forbes оценивает его состояние в 20,2 миллиарда долларов), свои выборы проиграл.

Новым руководителем ISSF стал Лучано Росси, занимавший пост вице-президента организации с 1998 года. В качестве спортсмена он завоевал бронзовую медаль на чемпионате мира среди юниоров 1969 года, а в 1985 году стал чемпионом Италии по стрельбе. В 1988 году началась его управленческая карьера. Росси стал членом исполкома Итальянской стрелковой федерации, а спустя пять лет был избран на должность президента. После этого он переизбирался еще шесть раз.

В феврале 2013 года Лучано назначили советником президента Итальянского паралимпийского комитета (до сих пор сохраняет за собой эту позицию). В ISSF Росси в последние годы работал над тем, чтобы стрельба вошла в программу Паралимпийских игр.