Первый олимпийский чемпион из России — американец. Он побеждал в стрельбе, а умер на скачках

И это не Николай Панин-Коломенкин.

Если вы хотя бы немного интересовались историей спорта в России, то наверняка знаете, кто стал первым российским олимпийским чемпионом: на Играх в Лондоне в 1908 году в дисциплине «специальные фигуры» победил Николай Панин-Коломенкин. Однако это не совсем верное утверждение. Точнее, Панин-Коломенкин был первым, кто победил в составе российской делегации под флагом России. Но вот первым уроженцем России, кто выиграл Олимпиаду, являлся другой человек — и это американец Уолтер Уайнэнс. Это культовый человек в мире спорта, а история его жизни (как и жизни его родителей) наполнена огромным количеством сюжетов.

Семья Уэйнансов приехала строить дорогу из Петербурга в Москву

Уэйнанс родился на территории России, точнее — в Санкт-Петербурге. Он появился на свет в последние годы жизни Николая I. Император сыграл огромную роль в жизни семьи Уолтера, ведь именно по приглашению царской особы Уэйнансы оказались в России. Дед Уолтера, Росс Уайнэнс, был одним из первых создателей паровоза и энтузиастом железных дорог. В США Росса даже называют изобретателем поезда, однако на эту роль много претендентов по всему миру, в том числе наши братья Черепановы из Нижнего Тагила или британец Ричард Тревитик. Однако создателей первой в стране Царскосельской железной дороги к моменту подготовки проекта магистрали от Петербурга до Москвы уже не было в живых, поэтому потребовалась помощь специалистов из-за рубежа. Сам Уэйнанс переезжать за океан отказался, но отправил сыновей Томаса и Уильяма.

Несколько лет они выполняли контракт с царским правительством по производству подвижного состава для новой дороги. За это время они не только разбогатели, но и приобрели связи в высших кругах петербургского общества. Уэйнансы прониклись местной культурой. К примеру, когда дядя Уолтера вернулся в США с русской женой, то построил себе в Балтиморе роскошный особняк в русском стиле и назвал его Alexandroffsky в честь Александровского Главного механического завода, где и производились локомотивы и вагоны для будущей Николаевской дороги. Уолтер как эмигрант во втором поколении был практически полностью ассимилирован. Он свободно владел русским языком и получил домашнее образование высшего уровня, как и положено было городской знати. Знал Уэйнанс-младший и английский, а также французский язык. Уолтер видел свое будущее в России и даже получил орден Святого Станислава третьей степени за службу царскому дому.

Уолтер Уайнэнс получает золотую медаль из рук королевы Александры. Фото Getty Images

Получил паспорт США в посольстве и за всю жизнь посетил страну лишь раз

Однако бизнес вынудил семью Уэйнансов снова переехать. Строительство железных дорог в России шло не такими быстрыми темпами, как в переживающей промышленную революцию Англии. В поисках новых контрактов железнодорожные магнаты отправляются на Туманный Альбион. Чтобы упростить свой правовой статус в новом месте сыну оформляют американское гражданство. При этом не пришлось плыть в США — все документы предоставили Уолтеру в петербургском посольстве. За всю свою жизнь собственно в Америке, своей юридической Родине, он побывает всего лишь раз — предпочитая жизнь в Европе. Сохранил Уолтер и российское подданство, а американский паспорт ему был нужен, поскольку граждане США могли спокойно вести в Лондоне бизнес и проживать неограниченное время.

Уэйнанс стал наследником огромного состояния своего деда и железнодорожной империи. Он продолжил заниматься семейным делом, но со временем все больше делегировал полномочия своим помощникам, а сам увлекся стрельбой, скульптурой и скачками. Учитывая безграничные возможности и характер победителя, в каждом из них американский миллионер добился заметных успехов. Поэтому, когда в 1908 году в Лондоне, где Уайнэнс проводил большую часть года, проходили Олимпийские игры, ему захотелось проверить силы в соревнованиях с лучшими атлетами планеты. В первые годы заявка на Олимпиаду была открытой. Для участия было достаточно иметь желание и пригодное оружие. Единственное, нужно было определиться, за какую страну выступать. Недолго думая, Уолтер показывает свой американский паспорт и попадает в заявку команды США.

Стал победителем в необычной дисциплине, которой больше нет

Олимпийское золото американцу из России, проживающему в Лондоне, принесла стрельба. В четырех из пяти дисциплинах этого вида спорта Уайнэнс не преуспел, но зато в стрельбе по движущейся мишени двойными выстрелами дошел до финала. Там ему противостоял британец Тед Ранкен. Победителя решили определить в перестрелке, но из-за темноты ее провели на следующий день, 10 июля. Нервы у 56-летнего Уайнэнса оказались крепче, чем у более молодого шотландского офицера, и он завоевал золото. Здесь надо пояснить что вообще из себя представляла эта дисциплина. Ее народное название — «бегущий олень», и она берет начало из тренировок охотников. Мишень представляла собой собственно изображение силуэта оленя в натуральную величину с нанесёнными на него тремя концентрическими кольцами. «Олень» совершал пробег справа налево и наоборот, задача стрелка была поразить мишень.

Реальных животных никто не убивал — эти практики запретили после печальной попытки ввести стрельбу по голубям на Олимпиаде 1900 года. Уэйнанс же продолжил свои занятия по стрельбе и после победы на своих первых Играх. Увлекшись спортом, он готовится к Олимпиаде 1912 года в Стокгольме, и хоть уже не смог там стать призером личных соревнований, зато в командном турнире со сборной США занял второе место, показав при этом лучший результат среди своих. Еще одно важное достижение Уолтера — одна из самых «пожилых» медалей Игр, ведь к тому моменту бизнесмену и энтузиасту было уже 60 лет. Но стрельба — дело долгожителей, ведь в числе соперников Уэйнанса был легендарный швед Оскар Сван, победивший на Играх в 64 года, а в 72 попавший в число призеров Олимпиады.

Уолтер Уайнэнс.

Единственный в истории чемпион в олимпийском конкурсе искусств

Важный вопрос, который мог у вас возникнуть: почему Уэйнанс — первый олимпийский чемпион из России, если он, как и Николай Панин-Коломенкин, выиграл золотую медаль на Играх в Лондоне в 1908 году. Дело в том, что соревнования Олимпиады тех лет процесс крайне длительный. Поэтому пока Уэйнанс побеждал в стрельбе, Панин-Коломенкин еще находился в Санкт-Петербурге. Соревнования стрелков проходили в июле (Уэйнанс стал чемпионом 10-го числа), а соревнования фигуристов начались в октябре. Технологии тех лет еще не позволяли заливать каток в любое время года. Николай выиграл соревнования в специальных фигурах — дисциплине, которая появилась на Олимпиаде лишь раз — 29 октября 1908 года. То есть через три с половиной месяца после Уэйнанса.

Писать лишний раз о карьере легендарного фигуриста не будем. Гораздо интереснее другой факт о Панине-Коломенкине — он, так же как и Уэйнанс, увлекался стрельбой. Более того, на Олимпиаду в Стокгольме Николай ехал уже как пистолетчик, и в личных соревнованиях они с Уолтером столкнулись лицом к лицу. Правда, Панин-Коломенкин был успешнее и завершил свои попытки на восьмом месте, в то время как американец стал только 49-м. А в командных соревнованиях Панин-Коломенкин и вовсе был четвертым. До заветной медали не хватило чуть-чуть, а вместе с тем — и до уникального достижения мультимедалиста в разных дисциплинах. Зато такое звание есть у Уэйнанса. На тех же Играх в Стокольме Уолтер выиграл конкурс искусств — неизменный атрибут первых Олимпиад, на котором настаивал их автор барон Пьер де Кубертен.

Упал с лошади и раскроил себе череп

Уайнэнс увлекался скульптурой и выставил на суд жюри свою работу «Американский рысак» в соответствующей номинации. Кстати, среди его соперников были известные в мире искусств люди. К примеру, Паоло Трубецкой — автор спорного памятника Александру III, волновавшего петербургскую общественность. Или же Рембрандт Бугатти — младший брат Этторе Бугатти, основателя знаменитой автомобильной компании. Тот факт, что работа Уэйнанса стала лучшей на их фоне, говорит о многом. Но по-настоящему уникальным Уолтера делает статус чемпиона и в спорте, и в искусстве. Подобных примеров больше не было, а так как с 1948 года олимпийские конкурсы творчества не проводились, повторить его успех более никто не сможет. Отдельно важно сказать, почему в качестве предмета вдохновения бизнесмен выбрал лошадь, а не локомотив или пистолет. Дело в том, что Уэйнанс увлекался скачками и разводил лошадей.

Лошади Уолтера котировались в кругах ценителей и занимали призовые места на выставках и бегах. Кроме того, он достаточно часто ваял любимых животных, и эти работы затем выставлялись в различных музеях мира. Что интересно, даже в этом деле просыпалось петербургское прошлое — Уэйнанс любил запрягать своих лошадей русской тройкой, что было диковинкой для Англии тех лет, а также заводил их русскими ругательствами. Грустно только, что увлечение скачками в итоге стоило миллионеру жизни. В 1920 году Уайнэнс принимал участие в гонке на повозках, и перед финишем у пожилого спортсмена случился сердечный приступ. Он бросил поводья и прокричал «Остановите мою лошадь!», но она продолжила бег. Скованный болью Уайнэнс упал, и раскроил себе череп. Так завершилась история человека, который всю жизнь пил малиновый чай, как русские крестьяне, и на все говорил «ничего и сейчас». При этом живя в Лондоне с американским паспортом.