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Первый олимпийский чемпион из России — американец. Он побеждал в стрельбе, а умер на скачках

Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
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Уолтер Уайнэнс.
Фото Getty Images
Уолтер Уайнэнс получает золотую медаль из рук королевы Александры.
Фото Getty Images
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И это не Николай Панин-Коломенкин.

Если вы хотя бы немного интересовались историей спорта в России, то наверняка знаете, кто стал первым российским олимпийским чемпионом: на Играх в Лондоне в 1908 году в дисциплине «специальные фигуры» победил Николай Панин-Коломенкин. Однако это не совсем верное утверждение. Точнее, Панин-Коломенкин был первым, кто победил в составе российской делегации под флагом России. Но вот первым уроженцем России, кто выиграл Олимпиаду, являлся другой человек — и это американец Уолтер Уайнэнс. Это культовый человек в мире спорта, а история его жизни (как и жизни его родителей) наполнена огромным количеством сюжетов.

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Семья Уэйнансов приехала строить дорогу из Петербурга в Москву

Уэйнанс родился на территории России, точнее — в Санкт-Петербурге. Он появился на свет в последние годы жизни Николая I. Император сыграл огромную роль в жизни семьи Уолтера, ведь именно по приглашению царской особы Уэйнансы оказались в России. Дед Уолтера, Росс Уайнэнс, был одним из первых создателей паровоза и энтузиастом железных дорог. В США Росса даже называют изобретателем поезда, однако на эту роль много претендентов по всему миру, в том числе наши братья Черепановы из Нижнего Тагила или британец Ричард Тревитик. Однако создателей первой в стране Царскосельской железной дороги к моменту подготовки проекта магистрали от Петербурга до Москвы уже не было в живых, поэтому потребовалась помощь специалистов из-за рубежа. Сам Уэйнанс переезжать за океан отказался, но отправил сыновей Томаса и Уильяма.

Несколько лет они выполняли контракт с царским правительством по производству подвижного состава для новой дороги. За это время они не только разбогатели, но и приобрели связи в высших кругах петербургского общества. Уэйнансы прониклись местной культурой. К примеру, когда дядя Уолтера вернулся в США с русской женой, то построил себе в Балтиморе роскошный особняк в русском стиле и назвал его Alexandroffsky в честь Александровского Главного механического завода, где и производились локомотивы и вагоны для будущей Николаевской дороги. Уолтер как эмигрант во втором поколении был практически полностью ассимилирован. Он свободно владел русским языком и получил домашнее образование высшего уровня, как и положено было городской знати. Знал Уэйнанс-младший и английский, а также французский язык. Уолтер видел свое будущее в России и даже получил орден Святого Станислава третьей степени за службу царскому дому.

Уолтер Уайнэнс получает золотую медаль из рук королевы Александры. Фото Getty Images
Уолтер Уайнэнс получает золотую медаль из рук королевы Александры.
Фото Getty Images

Получил паспорт США в посольстве и за всю жизнь посетил страну лишь раз

Однако бизнес вынудил семью Уэйнансов снова переехать. Строительство железных дорог в России шло не такими быстрыми темпами, как в переживающей промышленную революцию Англии. В поисках новых контрактов железнодорожные магнаты отправляются на Туманный Альбион. Чтобы упростить свой правовой статус в новом месте сыну оформляют американское гражданство. При этом не пришлось плыть в США — все документы предоставили Уолтеру в петербургском посольстве. За всю свою жизнь собственно в Америке, своей юридической Родине, он побывает всего лишь раз — предпочитая жизнь в Европе. Сохранил Уолтер и российское подданство, а американский паспорт ему был нужен, поскольку граждане США могли спокойно вести в Лондоне бизнес и проживать неограниченное время.

Уэйнанс стал наследником огромного состояния своего деда и железнодорожной империи. Он продолжил заниматься семейным делом, но со временем все больше делегировал полномочия своим помощникам, а сам увлекся стрельбой, скульптурой и скачками. Учитывая безграничные возможности и характер победителя, в каждом из них американский миллионер добился заметных успехов. Поэтому, когда в 1908 году в Лондоне, где Уайнэнс проводил большую часть года, проходили Олимпийские игры, ему захотелось проверить силы в соревнованиях с лучшими атлетами планеты. В первые годы заявка на Олимпиаду была открытой. Для участия было достаточно иметь желание и пригодное оружие. Единственное, нужно было определиться, за какую страну выступать. Недолго думая, Уолтер показывает свой американский паспорт и попадает в заявку команды США.

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Стал победителем в необычной дисциплине, которой больше нет

Олимпийское золото американцу из России, проживающему в Лондоне, принесла стрельба. В четырех из пяти дисциплинах этого вида спорта Уайнэнс не преуспел, но зато в стрельбе по движущейся мишени двойными выстрелами дошел до финала. Там ему противостоял британец Тед Ранкен. Победителя решили определить в перестрелке, но из-за темноты ее провели на следующий день, 10 июля. Нервы у 56-летнего Уайнэнса оказались крепче, чем у более молодого шотландского офицера, и он завоевал золото. Здесь надо пояснить что вообще из себя представляла эта дисциплина. Ее народное название — «бегущий олень», и она берет начало из тренировок охотников. Мишень представляла собой собственно изображение силуэта оленя в натуральную величину с нанесёнными на него тремя концентрическими кольцами. «Олень» совершал пробег справа налево и наоборот, задача стрелка была поразить мишень.

Реальных животных никто не убивал — эти практики запретили после печальной попытки ввести стрельбу по голубям на Олимпиаде 1900 года. Уэйнанс же продолжил свои занятия по стрельбе и после победы на своих первых Играх. Увлекшись спортом, он готовится к Олимпиаде 1912 года в Стокгольме, и хоть уже не смог там стать призером личных соревнований, зато в командном турнире со сборной США занял второе место, показав при этом лучший результат среди своих. Еще одно важное достижение Уолтера — одна из самых «пожилых» медалей Игр, ведь к тому моменту бизнесмену и энтузиасту было уже 60 лет. Но стрельба — дело долгожителей, ведь в числе соперников Уэйнанса был легендарный швед Оскар Сван, победивший на Играх в 64 года, а в 72 попавший в число призеров Олимпиады.

Уолтер Уайнэнс.
Уолтер Уайнэнс.

Единственный в истории чемпион в олимпийском конкурсе искусств

Важный вопрос, который мог у вас возникнуть: почему Уэйнанс — первый олимпийский чемпион из России, если он, как и Николай Панин-Коломенкин, выиграл золотую медаль на Играх в Лондоне в 1908 году. Дело в том, что соревнования Олимпиады тех лет процесс крайне длительный. Поэтому пока Уэйнанс побеждал в стрельбе, Панин-Коломенкин еще находился в Санкт-Петербурге. Соревнования стрелков проходили в июле (Уэйнанс стал чемпионом 10-го числа), а соревнования фигуристов начались в октябре. Технологии тех лет еще не позволяли заливать каток в любое время года. Николай выиграл соревнования в специальных фигурах — дисциплине, которая появилась на Олимпиаде лишь раз — 29 октября 1908 года. То есть через три с половиной месяца после Уэйнанса.

Писать лишний раз о карьере легендарного фигуриста не будем. Гораздо интереснее другой факт о Панине-Коломенкине — он, так же как и Уэйнанс, увлекался стрельбой. Более того, на Олимпиаду в Стокгольме Николай ехал уже как пистолетчик, и в личных соревнованиях они с Уолтером столкнулись лицом к лицу. Правда, Панин-Коломенкин был успешнее и завершил свои попытки на восьмом месте, в то время как американец стал только 49-м. А в командных соревнованиях Панин-Коломенкин и вовсе был четвертым. До заветной медали не хватило чуть-чуть, а вместе с тем — и до уникального достижения мультимедалиста в разных дисциплинах. Зато такое звание есть у Уэйнанса. На тех же Играх в Стокольме Уолтер выиграл конкурс искусств — неизменный атрибут первых Олимпиад, на котором настаивал их автор барон Пьер де Кубертен.

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Упал с лошади и раскроил себе череп

Уайнэнс увлекался скульптурой и выставил на суд жюри свою работу «Американский рысак» в соответствующей номинации. Кстати, среди его соперников были известные в мире искусств люди. К примеру, Паоло Трубецкой — автор спорного памятника Александру III, волновавшего петербургскую общественность. Или же Рембрандт Бугатти — младший брат Этторе Бугатти, основателя знаменитой автомобильной компании. Тот факт, что работа Уэйнанса стала лучшей на их фоне, говорит о многом. Но по-настоящему уникальным Уолтера делает статус чемпиона и в спорте, и в искусстве. Подобных примеров больше не было, а так как с 1948 года олимпийские конкурсы творчества не проводились, повторить его успех более никто не сможет. Отдельно важно сказать, почему в качестве предмета вдохновения бизнесмен выбрал лошадь, а не локомотив или пистолет. Дело в том, что Уэйнанс увлекался скачками и разводил лошадей.

Лошади Уолтера котировались в кругах ценителей и занимали призовые места на выставках и бегах. Кроме того, он достаточно часто ваял любимых животных, и эти работы затем выставлялись в различных музеях мира. Что интересно, даже в этом деле просыпалось петербургское прошлое — Уэйнанс любил запрягать своих лошадей русской тройкой, что было диковинкой для Англии тех лет, а также заводил их русскими ругательствами. Грустно только, что увлечение скачками в итоге стоило миллионеру жизни. В 1920 году Уайнэнс принимал участие в гонке на повозках, и перед финишем у пожилого спортсмена случился сердечный приступ. Он бросил поводья и прокричал «Остановите мою лошадь!», но она продолжила бег. Скованный болью Уайнэнс упал, и раскроил себе череп. Так завершилась история человека, который всю жизнь пил малиновый чай, как русские крестьяне, и на все говорил «ничего и сейчас». При этом живя в Лондоне с американским паспортом.

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