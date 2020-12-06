Памяти Виктора Понедельника, Дриусси скандалит в «Зените», очередные провалы в биатлоне

Обозреватель «СЭ» — об ушедшем вчера из жизни авторе золотого гола Кубка Европы-1960 Викторе Понедельнике.

Когда футболисты научатся думать перед тем, как что-то сказать?

До повторения абсолютного антирекорда остался всего один старт.

Чемпионка мира среди юниоров сменила костюм в произвольной программе.

Армейцы в веселом матче сыграли дома вничью с «Химками» (2:2).