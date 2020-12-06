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Памяти Виктора Понедельника, Дриусси скандалит в «Зените», очередные провалы в биатлоне

21:50
Виктор Понедельник. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Виктор Понедельник. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Главные новости дня — все, что стало известно к вечеру воскресенья, 6 декабря.

Неаполь переименовал стадион в честь Марадоны. А «Ростов Арена» должна носить имя Понедельника!

Обозреватель «СЭ» — об ушедшем вчера из жизни авторе золотого гола Кубка Европы-1960 Викторе Понедельнике.

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