Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру вторника, 30 апреля.

СЕРИЯ. "Спартак" эпохи застоя

Команда Олега Кононова снова провела невзрачный матч, в котором не смогла удержать домашнюю победу над "Рубином" (1:1). Дмитрий Зеленов жестко комментирует спад красно-белых и туманные перспективы клуба.

ОТКРОВЕНИЯ. Самюэль Жиго: "Все видят, что мы играем слабо. Сезон упущен"

Французский защитник классно начал сезон, но в начале сентября порвал "кресты". В апреле Самюэль Жиго снова стал выходить в стартовом составе, однако в матче с "Енисеем" (2:0, 21 апреля) получил травму. Игру с "Рубином" (1:1) он смотрел с трибуны. После матча 25-летний игрок пообщался с корреспондентом "СЭ", рассказав о характере своего повреждения и поделившись мнением об игре команды.

ОЦЕНКА. "Вашингтон" – один из фаворитов Кубка Стэнли-2020. Овечкин и Кузнецов еще могут стать чемпионами

Игорь Еронко объясняет, почему "Кэпиталз" останутся претендентом на титул в следующем сезоне, несмотря на вылет в первом раунде плей-офф от "Каролины" (3-4) в этом.

ВОПРОС. Получит ли Кокорин чемпионскую медаль?

"Зенит" может стать чемпионом России уже на этой неделе. Для этого должно сложиться всего два фактора. Возникает вопрос: получит ли медаль Александр Кокорин, с октября находящийся в СИЗО? Ищем и находим ответ.

ЭКСКЛЮЗИВ. Евгений Малкин: "В одном звене с Овечкиным у нас не получалось. Как-то глупо снова начинать"

За полторы недели до старта чемпионата мира интервью "СЭ" дал один из самых звездных хоккеистов нашей сборной Евгений Малкин.

СКУЧАЛИ? Андре Виллаш-Боаш: "Всегда буду благодарен Семаку"

Бывший главный тренер "Зенита" дал интервью "СЭ" – о Семаке, Дзюбе, игре питерской команды и своем будущем.

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