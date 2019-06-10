Россия готовится к Кипру, бунт Ласицкене и Клишиной, Риксен устроит прощальную вечеринку

Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру понедельника, 10 июня.

СБОРНАЯ РОССИИ. Станислав Черчесов: "Ротация? Не знаю такого слова!"

Главному тренеру сборной России перед игрой с Кипром напомнили об истории и спросили об изменениях в составе

СКАНДАЛ. Ласицкене и Клишина поднимают бунт. Они не хотят вечно выступать без флага

Но есть ли человек, который вытащит нашу легкую атлетику из кризиса?

ВЕЛИКИЙ. Криштиану Роналду: за 15 лет от романтика до прагматика

Корреспондент "СЭ" – о победе чемпиона Европы Португалии в первом розыгрыше Лиге наций.

ГНЕВ. "Спартак" объявил цены на абонементы. Чем недовольны фанаты?

Детали абонементной программы красно-белых.

КУБОК СТЭНЛИ. Нас ждет самое крутое, что придумано в спорте. Рабинер – о финале Кубка Стэнли

Мнение обозревателя "СЭ" о шестом матче финала плей-офф НХЛ.

ТРАНСФЕР. Зе Луиш и "Порту". Что говорят о сделке в Португалии

28-летний форвард "Спартака" может перебраться в португальский гранд уже в июне.

ПРОЩАНИЕ. "Я – воин. И никогда не сдамся". Фернандо Риксен объявил о прощальной вечеринке

Бывший игрок "Зенита" записал трогательное видео для болельщиков.

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