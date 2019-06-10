Россия готовится к Кипру, бунт Ласицкене и Клишиной, Риксен устроит прощальную вечеринку

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Главному тренеру сборной России перед игрой с Кипром напомнили об истории и спросили об изменениях в составе
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