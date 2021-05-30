Победа «Челси» в Лиге чемпионов и другие важные новости дня
Главные новости дня — все, что стало известно к вечеру субботы, 29 мая.
«Челси» — лучшая команда в Европе. А Гвардиола снова совершил харакири и все испортил
«Манчестер Сити» уступил в финале Лиги чемпионов (0:1). Все решили ошибки главного тренера «горожан».
Важнейшие голы организовал Сергей Толчинский, пропустивший подготовку к чемпионату мира.
Турнирные таблицы и шансы на плей-офф.
Серена Уильямс в женской сетке не в числе фаворитов.
Главному тренеру сборной России нужны единомышленники.
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