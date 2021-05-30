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Победа «Челси» в Лиге чемпионов и другие важные новости дня

01:30
Игроки «Челси» празднуют победу в Лиге чемпионов. Фото Reuters
Игроки «Челси» празднуют победу в Лиге чемпионов. Фото Reuters

Главные новости дня — все, что стало известно к вечеру субботы, 29 мая.

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«Манчестер Сити» уступил в финале Лиги чемпионов (0:1). Все решили ошибки главного тренера «горожан».

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Важнейшие голы организовал Сергей Толчинский, пропустивший подготовку к чемпионату мира.

Плей-офф без Канады и Швеции — все реальнее. Новые невероятные расклады чемпионата мира

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Толчинский проводит сезон мечты, но мог не доехать до сборной. Перед стартом ЧМ он перенес тяжелейшую ангину

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Кучеров и русские вратари — лучшие, Овечкин и Малкин — вне игры

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«Проект UFC — не оскорбление». Хабиб — о словах Кадырова, Чимаеве, бое с Мейвезером и своей лиге

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Великий Алекно впервые вышел против России. Теперь он тренирует Иран — и дал нам бой даже молодежкой

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Преображение Халка. Он был недоволен тренером, а теперь выиграл первый трофей и разрывает соперников в Кубке Либертадорес

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