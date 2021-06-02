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Ничья России с Польшей, четвертьфинал против Канады на ЧМХ, Анчелотти вернулся в «Реал»

01:00
Рифат Жемалетдинов. Фото Reuters
Рифат Жемалетдинов. Фото Reuters

Главные новости дня — все, что стало известно к вечеру вторника, 1 июня.

Черчесов показал команду. Но надо прибавлять

Россия сыграла во Вроцлаве вничью с Польшей (1:1).

Россия не стала выбирать соперника под четвертьфинал. Канада так Канада!

Команда Брагина просто уничтожила белорусов.

Что ждет Россию, если победим Канаду? Разбираем сетку плей-офф чемпионата мира

С США до финала точно не сыграем.

Анчелотти возвращается в «Реал». В Мадриде от него ждут двух великих рекордов

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