Ничья России с Польшей, четвертьфинал против Канады на ЧМХ, Анчелотти вернулся в «Реал»

Россия сыграла во Вроцлаве вничью с Польшей (1:1).

Команда Брагина просто уничтожила белорусов.

С США до финала точно не сыграем.

61-летний итальянец во второй раз будет работать в Мадриде.

Надеемся на помощь УЕФА.