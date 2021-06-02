Ничья России с Польшей, четвертьфинал против Канады на ЧМХ, Анчелотти вернулся в «Реал»
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Главные новости дня — все, что стало известно к вечеру вторника, 1 июня.
Черчесов показал команду. Но надо прибавлять
Россия сыграла во Вроцлаве вничью с Польшей (1:1).
Команда Брагина просто уничтожила белорусов.
С США до финала точно не сыграем.
61-летний итальянец во второй раз будет работать в Мадриде.
Надеемся на помощь УЕФА.
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