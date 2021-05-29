Аллегри в «Ювентусе», Мухин в ЦСКА, расклады на плей-офф ЧМ

«Старая синьора» умеет признавать ошибки.

Генеральный директор армейцев прокомментировал «СЭ» переход 19-летнего полузащитника «Локомотива».

А Латвии для выхода в плей-офф теперь придется обыгрывать Финляндию.

Тикнизяна в клубе не будет, Мухина тоже.

В полуфинале Евролиги российский клуб отыграл у «Анадолу» больше 20 очков, но не реализовал две отличных возможности в концовке.