Аллегри в «Ювентусе», Мухин в ЦСКА, расклады на плей-офф ЧМ
Главные новости дня — все, что стало известно к вечеру пятницы, 28 мая.
Аллегри возвращается в Турин. Он должен построить новый «Ювентус», в котором, возможно, не будет Роналду
«Старая синьора» умеет признавать ошибки.
Генеральный директор армейцев прокомментировал «СЭ» переход 19-летнего полузащитника «Локомотива».
А Латвии для выхода в плей-офф теперь придется обыгрывать Финляндию.
Тикнизяна в клубе не будет, Мухина тоже.
В полуфинале Евролиги российский клуб отыграл у «Анадолу» больше 20 очков, но не реализовал две отличных возможности в концовке.
Что будет с «Питтсбургом» после раннего вылета. Останется ли Малкин? А Кросби? И как решат вратарскую проблему?читать >
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