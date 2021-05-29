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Аллегри в «Ювентусе», Мухин в ЦСКА, расклады на плей-офф ЧМ

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Массимилиано Аллегри. Фото AFP
Массимилиано Аллегри. Фото AFP

Главные новости дня — все, что стало известно к вечеру пятницы, 28 мая.

Аллегри возвращается в Турин. Он должен построить новый «Ювентус», в котором, возможно, не будет Роналду

«Старая синьора» умеет признавать ошибки.

«Мухин выбрал ЦСКА, хотя в других клубах мог получить гораздо более выгодные условия». Интервью Романа Бабаева

Генеральный директор армейцев прокомментировал «СЭ» переход 19-летнего полузащитника «Локомотива».

Канада сделала шаг от пропасти, но ее судьба — в руках Казахстана. Расклады на плей-офф чемпионата мира

А Латвии для выхода в плей-офф теперь придется обыгрывать Финляндию.

«Локомотив» теряет игроков и не берет никого взамен. Чем занимается Плутник?

Тикнизяна в клубе не будет, Мухина тоже.

ЦСКА простился с титулом лучшей команды Европы. Клайберн не стал супергероем

В полуфинале Евролиги российский клуб отыграл у «Анадолу» больше 20 очков, но не реализовал две отличных возможности в концовке.

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