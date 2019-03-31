Овечкин снова выбил 50, ЦСКА дал осечку, "Зенит" - нет, Шарапова не попадет на Олимпиаду?

Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру воскресенья, 31 марта.

РПЛ. ЦСКА потерял очки в матче с "Уфой"

Армейцы уверенно контролировали ход матча, пропустили в конце два мяча и не удержали победу.

ДОСТИЖЕНИЕ. Как Овечкин снова выбил 50 голов. Репортаж Рабинера – о новой битве "Тампы" и "Вашингтона"

Обозреватель "СЭ" побывал на очередном матче двух фаворитов Восточной конференции.

ШОУ. "Ты – маленькая крыса!". Конор оскорбляет Хабиба: что все это значит?

Конор Макгрегор снова попытался задеть чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова.

КРИТИКА. Сергей Горлукович: "Пусть "Спартак" благодарит Семенова! Фарт когда-то закончится"

Знаменитый спартаковский "Дед" разнес игру красно-белых в гостевом матче в Грозном (3:1).

РПЛ. Новички "Зенита" зажгли: классный гол Ракицкого и новый дубль Азмуна

"Зенит" в матче 21-го тура премьер-лиги победил "Оренбург" (3:1) благодаря двум мячам, забитым в конце.

АУТ. Шарапова не приедет на матч с Италией. И не попадет на Олимпиаду?

Шансов на поездку Марии в Токио-2020 все меньше.

ММА. Настюхин расквасил лицо американцу. Тимофей нокаутировал чемпиона UFC в Японии

Боец из Новокузнецка разобрался с Эдди Альваресом в ONE Championship.

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