"Уфа" вырвала ничью в матче с ЦСКА в компенсированное время

ЦСКА и "Уфа" сыграли вничью в домашнем матче 21-го тура премьер-лиги (2:2). Голами в составе армейцев отметились хавбек Никола Влашич и форвард Федор Чалов, у уфимцев отличились полузащитник Ондржей Ванек и нападающий Сильвестр Игбун.

ЦСКА набрал 37 очков и поднялись на третье место в турнирной таблице. "Уфа" с 17 баллами располагается на предпоследней строчке.

Чемпионат России

Премьер-лига

21-й тур

ЦСКА (Москва) - "Уфа" - 2:2 (1:0)

Голы: Влашич, 25 (1:0). Чалов, 64 (2:0). Ванек, 87 (2:1). Игбун, 90+3 (2:2).

ЦСКА (Москва): Акинфеев, Мариу Фернандес, Набабкин, Бекао, Дивеев, Щенников, Сигурдссон (Ахметов, 76), Обляков, Бистрович, Влашич (Нисимура, 84), Чалов (Бийол, 90+1).

"Уфа": Беленов, Живоглядов, Неделчару, Никитин, Аликин, Йокич, Безденежных (Алиев, 72), Карп, Тилль (Ванек, 84), Игбун, Кротов (Бизяк, 39).

Предупреждения: Йокич, 26. Тилль, 79.

Судьи: Иванов. Березнев, Усачев (все - Ростов-на-Дону).

31 марта. Москва. Стадион "ВЭБ Арена".

Все о чемпионате России - здесь