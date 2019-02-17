"Монако" Головина выходит из кризиса, "Реал" побит дома, Гараничев опоздал на гонку

Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру воскресенья, 17 февраля.

СЕНСАЦИЯ. Каталония сломала Мадрид! "Реал" дома проиграл "Жироне"

Пятиматчевая победная серия "сливочных" в ла лиге прервалась на игре с аутсайдером (1:2).

РУБЕЖ. Малкин вернулся с дублем! До 1000 очков осталось совсем немного

"Питтсбург" уступил "Калгари", несмотря на три очка российского форварда.

ТРИУМФ. "Монако" обыграл "Нант". Головин и Жардим ушли из зоны "стыков"

Александр Головин отыграл почти полный матч после полученного в прошлом туре повреждения, "Монако" поднялся в таблице на 16-е место.

КАЗУС. Гараничев опоздал на старт. Как такое возможно?

Александр Логинов отыграл в гонке преследования 21 позицию, Йоханнес Бе снова без медали.

ОПЯТЬ. Минаков тоже получил между ног и проиграл

Виталий показал не лучшую форму после 14-месячного простоя.

НХЛ. Кто лучший: Кучеров, Макдэвид или Кейн? Интервью Артемия Панарина после дубля в Чикаго

Российский форвард "Коламбуса" дал интервью корреспонденту "СЭ".

ЭКСКЛЮЗИВ. Сычев – о Геркусе, "Казанке" и прощальном матче "Спартак" – "Локо"

Большое интервью знаменитого футболиста.

ПРЕДВКУШАЯ. Большунов предупредил норвежцев. Будет бить

Российский лыжник выиграл гонку в Италии перед чемпионатом мира.

Кстати, вы можете получать такой дайджест, даже не заходя на наш сайт. Он будет приходить вам на почту – достаточно подписаться на рассылку "Вечерний "Спорт-Экспресс".