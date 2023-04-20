«Акрон» выбил «Спартак» из Кубка России, «Сити» и «Интер» в полуфинале ЛЧ. Главное за день
Главные новости дня — все, что стало известно за среду, 19 апреля.
«Акрон» продолжает бить Москву. «Спартак» вылетел из Кубка России
«Спартак» продолжает свое весеннее падение.
В полуфинале «МС» ждет «Реал».
После сверхрезультативной ничьей с «Бенфикой» вторая миланская команда вышла в полуфинал главного еврокубка.
«Быки» вышли в финал Пути регионов, где встретятся с «Акроном».
Первый раунд верхней сетки Кубка завершился ничьей.
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