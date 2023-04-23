«Зенит» обыграл «Динамо», «Боруссия» обошла «Баварию». Главное за день

Лидер РПЛ оторвался от второго места на 12 очков.

Главные события субботы в европейском футболе.

Шесть голов, три пенальти и новый рекорд сезона — 4:2.

В Химках и Воронеже пробили шесть 11-метровых!

Российский теннисист Андрей Рублев обыграл Алекса Молчана из Словакии в полуфинале турнира ATP 250 в Баня-Луке — 6:2, 6:4.