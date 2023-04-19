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«Милан» прошел «Наполи» в ЛЧ, сборная России отказалась от участия в турнире ЦАФА. Главное за день

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Хвича Кварацхелия.
Фото Getty Images

Главные новости дня — все, что стало известно за вторник, 18 апреля.

Кварадона? Пока просто Хвича. «Милан» прошел «Наполи» в Лиге чемпионов

Грузинский легионер неаполитанцев не реализовал пенальти — и красно-черные вышли в полуфинал турнира.

«Реал» безжалостен: «Челси» играл лучше, но в полуфинале ЛЧ — Мадрид

И в ответном матче «королевский клуб» победил лондонцев.

В РФС объяснили причины отказа от участия в турнире ЦАФА

Пресс-служба РФС объяснила отказ от участия в турнире Центрально-Азиатской футбольной ассоциации (ЦАФА).

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Много таблиц и цифр.

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