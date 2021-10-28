Дине Авериной не дали побить рекорд всех времен. На оценки снова пришлось подавать протест

Российская гимнастка стала 16-кратной чемпионкой мира, но уступила в упражнении с лентой сопернице из Белоруссии.

Чемпионат мира. Финалы в отдельных упражнениях

Булавы

1. Дина Аверина (Россия) — 27,1

2. Арина Аверина (Россия) — 26,75

3. Анастасия Салос (Белоруссия) — 26,4

Лента

1. Алина Горносько (Белоруссия) — 23,95

2. Дина Аверина (Россия) — 23,9

3. Арина Аверина (Россия) — 23,45

Во второй день на чемпионате мира в японском Китакюсю разыгрывали золото финалов в булавах и ленте. Расписание осталось таким же, как и накануне: ранним утром по Москве проходила квалификация, а на день остались финалы. Личное многоборье же намечено на субботу. Такой марафон для Дины и Арины Авериных не первый в карьере — на чемпионате мира в 2017 году сестры разделили золото всех видов между собой, а единственной недостающей медалью стало серебро в булавах, которое досталось Катерине Галкиной из Белоруссии. У Арины тогда была бронза.

Через четыре года ситуация не повторилась. В олимпийский цикл сестры входили практически равными по статусу гимнастками, поэтому было вполне логично, что и оценивали их примерно одинаково, и медалей одинакового достоинства у них было больше. За это время Дина обрела стабильность, которая не осталась не замеченной судьями. Теперь даже при условии каких-то незначительных ошибок к ней могут отнестись чуть лояльнее, чем к сестре.

Погоня за рекордом Канаевой

В первый день соревнований 13-кратная чемпионка мира добавила к своим титулам еще два, а затем — и золото в булавах. В сумме 16 медалей высшего достоинства — это практически рекорд в художественной гимнастике. Больше только у двукратной олимпийской чемпионки Евгении Канаевой.

Но оценки в булавах заставили задуматься, что не так-то просто будет Дине взять еще два золота. По сравнению с квалификацией ее оценка стала ниже на 1,35 балла — слишком много всего не было засчитано по трудности. Как минимум Арина точно могла набирать больше — в ее упражнении под Bella Ciao какой-то просто космический уровень темпа, а элементов там чуть ли не на две программы. Но ей дорого обошлась помарка на одном из поворотов — совсем не характерная ошибка для Арины. Сама Аверина, видимо, не очень расстроилась и порадовалась за сестру. Видимо, не зря все-таки часто говорят, что гимнастке не хватает такой же амбициозности, которая есть у Дины.

Самая опасная соперница россиянок на этом чемпионате мира Алина Горносько из Белоруссии в булавах стала пятой — ближе к концу выступления у спортсменки упал предмет. Ирина Лепарская, тренер Алины, сказала, что это будет хорошим опытом для «художницы». И сама гимнастка, видимо, так впечатлилась этими словами, что ленту, следующий вид, прошла вообще без ошибок. На Олимпиаде у нее была проблема с ней — палочка просто выскочила из рук, что могло лишить Горносько медали. Но у Арины, которая стала четвертой, была еще более грубая ошибка, так что та неудача не особо повлияла на расклад. А на чемпионате мира могло быть по-другому.

Дина Аверина. Фото AFP

Опять чудеса с оценками

За ленту Алина набрала почти 24 балла — всего на пять сотых меньше, чем Дина Аверина на Олимпиаде. Увидев такую оценку, многие сразу решили — получить больше будет сложно. Арина выступала следующей и наконец исполнила свое упражнение с лентой под музыку «Время, вперед!» практически идеально. Но судьи так не посчитали, поставив Авериной на полбалла меньше, чем Горносько. Ирина Винер-Усманова, которая до Олимпийских игр не подавала протестов, здесь снова решила побороться за своих гимнасток. Шансов, что Арине накинут полбалла и она сравняется с Алиной, не было. Но отвоевать хотя бы несколько сотых или десятых попытаться стоило. Но протест отклонили, и оценка осталась неизменной.

После упражнения Арины Дина смотрелась чуть более блекло — уж слишком сильная по эмоциям лента у ее сестры. Но баллы оказались выше — правда, их все равно не хватило, чтобы добраться до белоруски. Причем разница измерялась не в десятых — она составила всего пять сотых. И снова Ирина Александровна подала протест — прямо в «уголке слез и поцелуев» Дина сказала, что по подсчетам ее оценка должна быть на балл выше. Этот протест тоже отклонили, и 16-кратная чемпионка мира снова оказалась в слезах.

За пять лет в выступлениях на чемпионатах мира Аверины проигрывали золото всего два раза — Екатерина Селезневой в обруче и Александре Солдатовой в ленте. Все остальные титулы доставались исключительно Дине и Арине. Сегодня случился третий проигрыш — и уже не россиянке. Когда-то Ирина Александровна Винер-Усманова говорила, что иногда приходится делиться золотом в отдельных видах — главное ведь многоборье. Речь шла о групповичках, но сейчас это становится актуальным и для личниц. Ошибаться совсем нельзя, даже Дине: Алина Горносько на Олимпиаде обогнала Арину, а теперь явно не прочь взять золото и в многоборье, выиграв у обеих сестер. Перед глазами у нее точно есть пример Линой Ашрам.