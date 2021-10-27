Дина Аверина выиграла два золота и всем все доказала. Она уже герой ЧМ

Сестры Аверины доминировали на старте японского чемпионата мира: Дина победила в упражнениях с обручем и мячом, у Арины — серебро в мяче.

Китакюсю (Япония).Чемпионат мира

Финалы в отдельных упражнениях

Мяч

1. Дина Аверина (Россия) — 29,125

2. Арина Аверина (Россия) — 27,675

3. Алина Горносько (Белоруссия) — 27,300

Обруч

1. Дина Аверина (Россия) — 27,750

2. Алина Горносько (Белоруссия) — 25,950

3. София Раффаэли (Италия) — 25,850

Японский чемпионат мира был удивительно важен не только лично для Авериных или даже художественной гимнастики в целом, но и для страны. Спорт здесь слишком тесно переплелся с другими моментами. Дина и Арина ехали в Китакюсю бороться не столько с соперницами (тем более олимпийская чемпионка израильтянка Ашрам не выступала), сколько с судьями. Помешать сестрам победить действительно могли только арбитры. Тем более некоторые из них судили и на Олимпийских играх в Токио. Но пока никаких нареканий к их работе нет.

Аверины приехали на турнир с новым тренером

Дине и Арине Авериным не позавидуешь. Подготовиться к чемпионату мира спустя два месяца после изнурительных Олимпийских игр — само по себе сверхзадача. А если прибавить к этому невероятное психологическое давление, прием у президента страны, где Дине вручили машину наравне с олимпийскими чемпионами...

Не будем забывать и о здоровье. Не зря Дина, только выйдя с токийского ковра, говорила, что сомневается, позволит ли травма спины ей выступать дальше. Сейчас о травмах Аверины не вспоминают, по крайней мере публично. Да и новые усложненные программы говорят о том, что гимнастки в порядке. Но нет сомнений, что стоило им это гигантских сил, физических и моральных.

Плюс ко всему Аверины приехали в Китакюсю без своего многолетнего тренера — Веры Шаталиной. Она осталась дома по состоянию здоровья. На ковер сестер выводила сама Ирина Винер-Усманова, также с ними приехала олимпийская чемпионка Юлия Барсукова.

Арина Аверина. Фото AFP

Чемпионат мира проводится по иной схеме, чем Олимпийские игры, и уже со старта гимнасткам предстояли квалификация многоборья и два финала в отдельных видах. Дина и Арина прошли сложный стартовый день блестяще. Дина не уступила вообще никому, выиграв как квалификацию, так и упражнения в мяче и обруче. Арина допустила потерю с обручем, зато взяла серебро в мяче.

Так что результат почти стопроцентный. Дина Аверина теперь — 15-кратная чемпионка мира, больше титулов только у одного из тренеров сборной России Евгении Канаевой. Белоруска Алина Горносько — бронзовый призер Олимпийских игр в Токио — на почтительном отдалении, а больше реальных соперниц у Авериных просто нет. Остается только сожалеть, что Линой Ашрам предпочла отдых новому раунду борьбы против сестер.

Групповичкам тоже будет непросто

Удивительно, но важнейший как со спортивной, так и с имиджевой точки зрения турнир чуть было не остался вообще за кадром для российских телезрителей. Ни одна наша телекомпания права на показ чемпионата мира не приобретала. И еще накануне казалось, что следить за Авериными с российских серверов будет невозможно.

Но в последний момент справедливость все же восторжествовала. «Матч ТВ» показал даже церемонию награждения, подвинув ради этого в сетке очередной боевик. Комментировала выступления сестер Юлия Синицына — участница шоу «Танцы со звездами», а в прошлом чемпионка Европы среди юниоров по художественной гимнастике.

Интересно, как будет дальше с показом. Ведь уже в четверг Авериным предстоят финалы с булавами и с лентой, а в субботу — финал многоборья. И то и другое будет суперинтересно. В булавах и ленте у Авериных новые упражнения по сравнению с Олимпийскими играми. У них выше сложность, а еще они очень нравятся сестрам. Арина, например, снова выступает под космическую музыку «Время, вперед!». Возможно, это было сделано для того, чтобы выкинуть из головы неудачу на Олимпиаде, где как раз лента запуталась и лишила Арину даже шанса бороться за бронзу.

Арина Аверина, Дина Аверина и Алина Горносько. Фото AFP

Не будем забывать и о группе, ведь тут нашим спортсменкам тоже важно реабилитироваться после олимпийского серебра. Главные конкурентки из Болгарии в последний момент снялись из-за травмы одной из участниц. Но и наши девушки не обошлись без замен в составе.

В упражнениях с обручем золото также взяла Дина Аверина, Арина потеряла снаряд и не попала в тройку финалистов.